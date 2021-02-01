В Кабардино-Балкарском подразделении РАН открыли три новых научно-инновационных центра





Один из них специализируется на археологии и антропологии. Сотрудники намерены расшифровывать надписи на предметах, которые были найдены в ходе раскопок, используя при этом помощь роботов. Кроме того, благодаря запуску этого центра появится возможность удаленно наблюдать за памятниками старины на территории республики, проводить разведку с помощью георадаров и беспилотников. Еще один исследовательский центр назвали «Интеллектуальные филологические системы».

Третий центр станет заниматься вопросами производства и потребления продуктов питания. Здесь также намерены использовать различных роботов, в том числе механизмы, которые умеют автономно анализировать состав почвы.