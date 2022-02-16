В Кабардино-Балкарском научном центре Российской академии наук создают «Виртуальный музей»

Заместитель руководителя Кабардино-Балкарского научного центра РАН Мурат Анчёков рассказывает о проекте виртуального музея, который родился в недрах центра. Ученые утверждает: он поможет поближе познакомиться с удивительными артефактами, которые неразрывно связаны с историей Кабардино-Балкарии. Современные технологии помогают моментально перенестись в прошлое, притом с максимальным эффектом присутствия. Человек, сидящий за компьютером, может рассмотреть любой объект вплоть до мельчайших подробностей. К тому же в экспозиции намерены представить сам процесс раскопок, которые продолжаются в Кабардино-Балкарии при участии сотрудников Исторического музея. Пока в онлайн-музее несколько десятков экспонатов. Это наконечники стрел и украшения, места раскопок… В скором времени добавят керамику. В научном центре отмечают, что особо актуальным проект стал в период пандемии. Увидеть уникальные находки на расстоянии можно, зайдя на сайт организации.