В Кабардино-Балкарском научном центре РАН создают систему распознавания речи





В Кабардино-Балкарском научном центре РАН создают систему распознавания речи. Машина умеет различать звуки, произнесенные человеком, и переводить их в текст. Процесс вовсе не новый: системы распознавания речи появились еще полвека назад. С каждым годом техника все более совершенствуется. Меняются и задачи. Сейчас ученые нашей республики трудятся над тем, чтобы ЭВМ смогла достичь поставленных целей в сложных условиях. «Прежде всего это проблема распознавания речи в сильно зашумленных условиях и в условиях осложненных акустических сцен. Это случай, когда в одном помещении говорят много людей. человек при этом замечательно распознает речь, но ни одна современная система с этой проблемой пока еще справиться не может», — рассказала Ирина Гуртуева, научный сотрудник Кабардино-Балкарского научного центра РАН. Такая функция может пригодится лингвистам, журналистам, а также тем, кто изучает иностранные языки либо имеет дело с видео, для которого нужны субтитры.