В Кабардино-Балкарском госуниверситете студенты собрались на «Крымскую весну»

Песни о красоте родного края и безграничной любви к России, радостные улыбки, биение сердец в унисон… Такой запомнится акция в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. У главного входа в Кабардино-Балкарский госуниверситет собрались больше тысячи человек – студенты, преподаватели, известные в республике артисты. Все они в очередной раз приветствовали «Крымскую весну». Выступавшие говорили о своем единстве в поддержке курса главы государства и тех эпохальных свершений, которые золотыми буквами вписаны в историю нашей страны. «Крымская весна» - это время надежд, перемен к лучшему, движения только вперед, заявляли студенты. 18-ое марта – день, который укрепляет в каждом чувство невероятной гордости и патриотизма.