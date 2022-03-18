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В Кабардино-Балкарском госуниверситете студенты собрались на «Крымскую весну»

В Кабардино-Балкарском госуниверситете студенты собрались на «Крымскую весну»

18.03.2022 | 19:22
Песни о красоте родного края и безграничной любви к России, радостные улыбки, биение сердец в унисон… Такой запомнится акция в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. У главного входа в Кабардино-Балкарский госуниверситет собрались больше тысячи человек – студенты, преподаватели, известные в республике артисты. Все они в очередной раз приветствовали «Крымскую весну». Выступавшие говорили о своем единстве в поддержке курса главы государства и тех эпохальных свершений, которые золотыми буквами вписаны в историю нашей страны. «Крымская весна» - это время надежд, перемен к лучшему, движения только вперед, заявляли студенты. 18-ое марта – день, который укрепляет в каждом чувство невероятной гордости и патриотизма.
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