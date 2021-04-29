В Кабардино-Балкарском госуниверситете прошел форум «Шире круг»





В Кабардино- Балкарском госуниверситете прошел форум- «Шире круг». В нем приняли участие более полутора сотен старшеклассников из разных районов республики.«Шире круг» — это часть масштабного проекта «Корни дружбы наших народов – в нашей истории». Проект поддержал Фонд президентских грантов, а также учебные и общественные организации. В рамках проекта «Корни дружбы наших народов – в нашей истории» состоится и конкурс чтецов «Полиязычный Александр Пушкин». А в завершение проведут международную школу.