В Кабардино-Балкарском госуниверситете проходит первый Северокавказский форум по устойчивому развитию региона, с участием ведущих экспертов страны по реализации национальных проектов. — 2019.06.03

В числе участников форума государственные деятели, представители науки и бизнеса…Обсуждается роль общественности в реализации нацпроектов, идёт обмен мнениями по основным проблемам и возможностям устойчивого развития СКФО. Всего на различных площадках работает около пятисот человек. Приветствуя гостей, ректор КБГУ отметил, что при реализации программ крайне важно учитывать специфику региона, который недавно был включен в число приоритетных гео_стратегических территорий России.
В рамках форума также обсуждены вопросы инвестиций и ценообразования в строительстве, экологии, органического земледелия, социальной сферы и образования…

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.06.03

— Зыужьыныгъэ нэсымк1э Кавказ Ищхъэрэ форумым лэжьыгъэм и ещанэ махуэщ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2019.06.03

— Казбек КОКОВ Санкт-Петербургда экономика форумгъа къатышырыкъды.

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Radio
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Радио КБР 18.00 rus — 2019.06.03

— В КБГУ завершает свою первый Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию с участием ведущих федеральных экспертов

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Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2019.06.03

— Зыужьыныгъэ нэсымк1э Кавказ Ищхъэрэ форумым и лэжьыгъэм къыпещэ.

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