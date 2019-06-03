В Кабардино-Балкарском госуниверситете проходит первый Северокавказский форум по устойчивому развитию региона, с участием ведущих экспертов страны по реализации национальных проектов. — 2019.06.03

В числе участников форума государственные деятели, представители науки и бизнеса…Обсуждается роль общественности в реализации нацпроектов, идёт обмен мнениями по основным проблемам и возможностям устойчивого развития СКФО. Всего на различных площадках работает около пятисот человек. Приветствуя гостей, ректор КБГУ отметил, что при реализации программ крайне важно учитывать специфику региона, который недавно был включен в число приоритетных гео_стратегических территорий России.

В рамках форума также обсуждены вопросы инвестиций и ценообразования в строительстве, экологии, органического земледелия, социальной сферы и образования…