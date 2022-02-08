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В Кабардино-Балкарском госуниверситете открылась выставка проектов молодых ученых Северного Кавказа

В Кабардино-Балкарском госуниверситете открылась выставка проектов молодых ученых Северного Кавказа

08.02.2022 | 15:57
Молодость, наука, инновации... Эти понятия объединили участников форума молодых ученых Северного Кавказа. Выставка проектов открылась сегодня в Кабардино-Балкарском госуниверситете. Посвятили ее Дню российской науки, который в стране отмечают сегодня. Цель встречи – кстати, уже 16-й по счету – простимулировать творческую активность начинающих исследователей, привлечь их к созданию продукции, которая отвечает требованиям времени в самых различных сферах. На выставке представили больше 70 проектов. Авторы прибыли со Ставрополья, из Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. Знакомят участников со своими идеями студенты и преподаватели КБГУ, а также воспитанники Детской академии творчества «Солнечный город». Проекты касаются развития нанотехнологий, сельского хозяйства, строительства и промышленности, новаций в медицине и других областей.
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