В Кабардино-Балкарском госуниверситете началась приемная кампания

В этом году поступающим доступны 2445 бюджетных мест – на 80 меньше, чем в минувшем. Однако цифра приема «на бюджет» может еще вырасти, отмечают в вузе. Иностранных студентов ожидают примерно 500 человек.
Сама кампания пройдет в стандартном режиме. Ожидаемые изменения вызваны текущей ситуацией в стране. Помочь подготовиться к приходу выпускников школ и колледжей помогают волонтеры.
Сейчас они расставляют столы для сотрудников Приемной комиссии. А в двух аудиториях с приходящими будут взаимодействовать почти полсотни операторов. В Темиркановском зале КБГУ, тем временем, уже создали зону отдыха: здесь абитуриенты смогут скоротать время за просмотром фильма.
Более подробно об организации приема студентов в ведущий вуз республики мы расскажем в наших следующих выпусках.
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