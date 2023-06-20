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В Кабардино-Балкарском госуниверситете началась приемная кампания

В Кабардино-Балкарском госуниверситете началась приемная кампания

20.06.2023 | 09:49
В этом году поступающим доступны 2445 бюджетных мест –  на 80 меньше, чем в минувшем. Однако цифра приема «на бюджет» может еще вырасти, отмечают в вузе. Иностранных студентов ожидают примерно 500 человек. Сама кампания пройдет в стандартном режиме. Ожидаемые изменения вызваны текущей ситуацией в стране. Помочь подготовиться к приходу выпускников школ и колледжей помогают волонтеры. Сейчас они расставляют столы для сотрудников Приемной комиссии. А в двух аудиториях с приходящими будут взаимодействовать почти полсотни операторов. В Темиркановском зале КБГУ, тем временем, уже создали зону отдыха: здесь абитуриенты смогут скоротать время за просмотром фильма. Более подробно об организации приема студентов в ведущий вуз республики мы расскажем в наших следующих выпусках. https://t.me/vestikbr
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