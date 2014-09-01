В Кабардино-Балкарском аграрном госуниверситете в эти дни проходит международная научно-практическая конференция





Посвящена она 80-летию со дня рождения первого президента КБР. На открытии форума участникам рассказали о роли Валерия Кокова в укреплении самостоятельности и развитии республики. После приступили к обсуждению взаимодействия образования, науки и бизнеса в современных условиях.

На форуме представлены делегации из семи стран. Из-за ковида многие ученые не смогли приехать и принимают участие по видеосвязи. По словам организаторов, в планах сделать конференцию ежегодной.