В Кабардино-Балкарском аграрном госуниверситете сегодня прошла выставка-ярмарка инновационных проектов





Приурочили ее ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также к 40-летнему юбилею вуза. «Золотая осень» символизирует окончание сезона сельхозработ. Здесь демонстрируются лучшие достижения, научные разработки и опытные промышленные образцы учёных вуза. Посетителям рассказывают об особенностях процесса производства продукции предприятий и фермерских хозяйств. Специалисты отмечают, практическое применение инноваций, которые разрабатываются в том числе и в КБГАУ, способствует повышению эффективности в АПК. Проекты студентов и преподавателей университета уже не первый год получают всероссийское признание.

Нельзя не отметить огромный вклад выпускников и студентов агарного университета в развитие регионального АПК, отметили на выставке. В том числе благодаря им сельское хозяйство республики динамично развивается и имеет поступательные результаты. Экспозицию также представили участники межрегионального форума «Северный Кавказ-2030: агропромышленный комплекс». Сегодня он проходит в КБГАУ. Представители профильных вузов СКФО обсуждают наиболее острые проблемы развития сельских территорий.