В Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой приехал министр спорта России Олег Матыцин

Небольшая пауза в тренировке, чтобы пообщаться с гостями – Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и министром спорта России Олегом Матыциным. Секция по дзюдо начала работать сразу после открытия физкультурно-оздоровительного комплекса “Победа” в Залукокоаже – в 2019-м. Сейчас ее посещают более ста ребят. Олегу Матыцину также рассказали о тех объектах, которые строят в Кабардино-Балкарии по федеральному проекту “Спорт – норма жизни”. Это в том числе ледовый дворец и комплекс для занятий пятиборьем в Нальчике. Готов проект реконструкции стадиона “Спартак”. В столице республики также намерены создать площадки для занятий баскетболом, регби и картингом, в том числе за счет частных инвестиций. Это рациональный подход, отметил Олег Матыцин. В целом федеральный министр высоко оценил уровень развития спорта в Кабардино-Балкарии. И сегодня же министр спорта России посетил Приэльбрусье, где ознакомился с туристической инфраструктурой курорта. Говорили о возможности проведения в нашей республике соревнований российского и международного уровня. Рассмотрели и варианты создания в Тырныаузе нового многофункционального спортивного комплекса. Состоялась также встреча с горнолыжной сборной командой России, которая сейчас тренируется в Приэльбрусье.