home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой приехал министр спорта России Олег Матыцин

В Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой приехал министр спорта России Олег Матыцин

08.06.2022 | 22:51
Небольшая пауза в тренировке, чтобы пообщаться с гостями – Главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и министром спорта России Олегом Матыциным. Секция по дзюдо начала работать сразу после открытия физкультурно-оздоровительного комплекса “Победа” в Залукокоаже – в 2019-м. Сейчас ее посещают более ста ребят. Олегу Матыцину также рассказали о тех объектах, которые строят в Кабардино-Балкарии по федеральному проекту “Спорт – норма жизни”. Это в том числе ледовый дворец и комплекс для занятий пятиборьем в Нальчике. Готов проект реконструкции стадиона “Спартак”. В столице республики также намерены создать площадки для занятий баскетболом, регби и картингом, в том числе за счет частных инвестиций. Это рациональный подход, отметил Олег Матыцин. В целом федеральный министр высоко оценил уровень развития спорта в Кабардино-Балкарии. И сегодня же министр спорта России посетил Приэльбрусье, где ознакомился с туристической инфраструктурой курорта. Говорили о возможности проведения в нашей республике соревнований российского и международного уровня. Рассмотрели и варианты создания в Тырныаузе нового многофункционального спортивного комплекса. Состоялась также встреча с горнолыжной сборной командой России, которая сейчас тренируется в Приэльбрусье.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных