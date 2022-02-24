В Кабардино-Балкарию прибывает «Поезд Победы»

Уникальный музей на колесах… С завтрашнего дня на железнодорожной станции «Нальчик» будет работать «Поезд Победы». Это проект, который поддержало Минобрнауки России. В главных исторических архивах страны собрали уникальные фото- и видеоматериалы. События Великой Отечественной здесь представлены максимально широко. 80 различных технических устройств, благодаря световым и звуковым эффектам, воссоздают атмосферу воздушных боев и танковых атак, рисуют картины походной солдатской жизни. Побывать в «Поезде Победы» можно бесплатно до 27 февраля. Требуется предварительная запись на сайте проекта. Доступ к регистрации уже открыт.