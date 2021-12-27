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В Кабардино-Балкарию прибыл «Поезд Деда Мороза»
В Кабардино-Балкарию прибыл «Поезд Деда Мороза»
27.12.2021
|
16:21
Это уникальный проект РЖД, в рамках которого зимний волшебник из Великого Устюга путешествует по российским городам, поздравляет детей и дарит им новогоднее настроение. Сегодня утром Деда Мороза встречали на вокзале в Нальчике.