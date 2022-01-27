В КБР поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник-М»

В Кабардино-Балкарию поступила первая партия вакцины «Спутник-М», которая предназначена для подростков. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Получили около 1400 доз препарата, и сейчас их распределяют между больницами и поликлиниками. В ведомстве подчеркивают, что вакцинация подростков – добровольная. Чтобы сделать прививку ребенку 12-14 лет, необходимы два документа: письменное заявление родителей и их добровольное информированное согласие. Юноши и девушки 15-17 лет подписывают согласие сами. Вакцина «Спутник-М» двухкомпонентная. Повторную прививку несовершеннолетний получит через 21 день после первой. Вакцинации предшествуют тщательный осмотр и опрос пациента.