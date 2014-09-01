В Кабардино-Балкарию вновь вернулась жара





По сообщению синоптиков Гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха по республике может достигать 33-х градусов, завтра – 35-ти. А потому региональное управление Роспотребнадзора советует сократить время пребывания на улице в светлое время суток. В жару учащается пульс, возможны головокружения и тошнота. Не исключен тепловой удар. Чтобы самочувствие не ухудшилось, специалисты советуют снизить физические нагрузки, чаще проветривать помещения, по возможности пользоваться системами охлаждения воздуха. Следует обратить внимание и на одежду: она должна быть из натуральных тканей светлых тонов. Не стоит пренебрегать головным убором. Когда особенно жарко, лучше избегать жирных блюд. Взрослому человеку следует пить не меньше полутора литров чистой воды. А поездки на транспорте лучше перенести на утренние или вечерние часы, добавили в управлении Роспотребнадзора.