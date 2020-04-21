В Кабардино Балкарию снова пришли холода

Экстренное предупреждение о значительном снижении температуры воздуха на ближайшие дни распространило МЧС по КБР. По словам метеорологов, так называемые «возвратные заморозки» в апреле для нашего региона не редкость. Такую погоду в республику принёс холодный северный циклон. Заморозки в середине весны могут принести немало проблем для аграриев и серьёзно повредить сельскохозяйственные культуры, говорят специалисты. Под угрозой цветущие сейчас деревья ранних косточковых сортов.