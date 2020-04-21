В Кабардино Балкарию снова пришли холода

Экстренное предупреждение о значительном снижении температуры воздуха на ближайшие дни распространило МЧС по КБР. По словам метеорологов, так называемые «возвратные заморозки» в апреле для нашего региона не редкость. Такую погоду в республику принёс холодный северный циклон. Заморозки в середине весны могут принести немало проблем для аграриев и серьёзно повредить сельскохозяйственные культуры, говорят специалисты. Под угрозой цветущие сейчас деревья ранних косточковых сортов.

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.04.21

— Бюгюн бизни къыралда жер жерли самоуправленияны кюнюдю.

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