В Кабардино-Балкарию поступила первая партия вакцины «Спутника-Лайт»





Список доступных в республике вакцин от коронавируса пополнился. В Кабардино-Балкарию поступила первая партия «Спутника-Лайт». Это облегченный вариант препарата «Спутник-V». «Спутник-лайт» – однокомпонентный, то есть прививку нужно делать один раз. Эффективность, по словам специалистов, – до 85%. Вакцина уже поступила в городские поликлиники Нальчика. В первую очередь Спутник-Лайт получают люди, которые переболели новой коронавирусной инфекцией и люди, которые провакцинировались ранее, ну а также они должны соответствовать условию, что это люди возрастного ограничения не старше 60 лет. Пока в республику поступило 3 тысячи 100 доз. Перед тем, как провести процедуру вакцинации, пациентов обследуют, рассказывают им о правилах поведения. В течение трех дней после прививки врачи не рекомендуют принимать ванну, алкоголь, перегреваться на солнце и избегать физических нагрузок.