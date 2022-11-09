В Кабардино-Балкарии завершилось первенство СКФО по шахматам

Заключительная часть партии: Руслан Зульпикаров перевел пешку в ферзи. После такого хода у соперника шансов на победу почти не осталось. Кандидат в мастера спорта по шахматам из Дагестана выиграл первую партию.
Руслан участвовал в первенстве СКФО по быстрым шахматам в возрастной категории до 19 лет. Самым юным интеллектуалам здесь девять. Игроки расположились на арене Универсального спортивного комплекса. Некоторые из них – уже чемпионы.
Рапид, или быстрые шахматы, 17-летний Давид Елканов любит больше всего. Говорит: достаточно времени, чтобы подумать, но не слишком много, чтобы размышлять о преимуществах соперника… Всего же в спорткомплексе собрались более 300 игроков. При этом в зале почти полная тишина. Слышны лишь постукивание фигур и звуки кнопок шахматных часов.
Первенство Северного Кавказа стартовало первого ноября. За прошедшие дни определили лучших в классических шахматах, блице и вот теперь в рапиде. По итогам нынешнего дня третье место занял Константин Шипулин, представляющий Ставропольский край. Втрое – у Руслана Зульпикарова из Дагестана. Ну а лидером стал Ефим Мороев со Ставрополья.
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