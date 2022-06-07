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В Кабардино-Балкарии завершилась экспедиция на квадроциклах “Наследие России. Вокруг Эльбруса”

В Кабардино-Балкарии завершилась экспедиция на квадроциклах “Наследие России. Вокруг Эльбруса”

07.06.2022 | 16:42
Больше 600 километров по ущельям и перевалам между Главным Кавказским и Скалистым хребтами. По такому маршруту передвигаются на внедорожниках и квадроциклах. За время путешествия участники экспедиции познакомились со множеством природных и исторических достопримечательностей, бытом и кухней народов Кабардино-Балкарии. Идея проекта “Наследие России. Вокруг Эльбруса” появилась пять лет назад, когда группа туристов из Москвы на внедорожниках и квадроциклах проехала по территории Кабардино-Балкарии. Уже тогда изучение природных особенностей республики заинтересовало настолько, что участники твердо решили: сюда вернутся снова. В этом году маршрут экспедиции составил краевед Тенгиз Мокаев. С Кабардино-Балкарией познакомились около двух десятков человек из столицы страны, Московской и Тверской областей. Экспедиция длилась пять дней и открыла в республике сезон внедорожного туризма.
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