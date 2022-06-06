В Кабардино-Балкарии завершен сев

Яровыми в Кабардино-Балкарии занято 223 тысячи гектаров. Большая часть из них отведена под зерновые и зернобобовые культуры. По традиции растениеводы предпочтение отдают кукурузе. Ее в этом году засеяли еще больше обычного – почти 150 тысяч гектаров. Картофель и овощи тоже не сдают позиции – около 14 тысяч гектаров. Региональный Минсельхоз отмечает, что в этом году аграрии республики ожидают получить высокие урожаи основных сельхозкультур, превышающие прошлогодние показатели. Для качественного проведения весенних полевых работ фермерам выделили субсидий около 300 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза.