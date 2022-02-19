В Кабардино-Балкарии завершен капитальный ремонт четырех амбулаторных медучреждений

Глава КБР Казбек Коков провел рабочую встречу с министром здравоохранения КБР Рустамом Калибатовым и главным врачом Центральной районной больницы Эльбрусского муниципального района Хабибуллахом Тиловым. В ходе встречи обсуждены вопросы модернизации первичного звена здравоохранения республики, развития системы здравоохранения Эльбрусского района. Ранее Глава республики анонсировал строительство нового больничного корпуса участковой больницы в поселке Эльбрус площадью 520 квадратных метров. В здании будет размещен новый травматологический центр, который в этом отдаленном районе с ежегодно растущим турпотоком крайне необходим. Травматологический центр будет оснащен современным диагностическим и хирургическим оборудованием для предоставления, в том числе, высокотехнологичной помощи. На это в рамках программы модернизации предусмотрено 50 миллионов рублей. Старое здание участковой больницы будет реконструировано, мощность 20-коечного медучреждения планируется довести до 70 коек. В летний период в больнице будут оказывать аллергологическую помощь. В программу модернизации включено и поликлиническое отделение ЦРБ Эльбрусского муниципального района в Тырныаузе. Казбек Коков обсудил с главным врачом больницы проблему нехватки высококвалифицированных кадров, дал поручение проработать возможности для обеспечения специалистов больницы жильем. Рустам Калибатов проинформировал, что по программе модернизации в 2021 году завершен капитальный ремонт поликлинического отделения Районной больницы в селении Заюково, детской поликлиники Центральной районной больницы Майского муниципального района, амбулатории в Малке, филиала детской поликлиники в Нальчике. В 2022 году капитальный ремонт продолжается в поликлиниках города Нальчика и поликлинических отделениях районных больниц. Министр сообщил, что работы на всех объектах планируется завершить в первом полугодии. Параллельно идет их дооснащение, в настоящее время начались поставки в учреждения УЗИ-аппаратов. Помимо капитального ремонта в районах ведется строительство новых объектов здравоохранения. Так, к концу первого квартала планируется сдача в эксплуатацию новой амбулатории площадью 500 квадратных метров в селении Аушигер Черекского района. В ближайшее время начнется строительство новой амбулатории в селении Куба-Таба Баксанского района, которое рассчитано на 2022-2023 годы.