В Кабардино-Балкарии завершен капитальный ремонт 14 школ

В ходе «муниципального часа» рассмотрен ход реализации национальных проектов и государственных программ в муниципальных образованиях республики, сообщает пресс-служба Главы КБР.

Отмечено, что большинство мероприятий, реализуемых муниципалитетами в рамках национальных проектов в этом году завершены. В настоящее время продолжаются работы по формированию комфортной городской среды и федеральному проекту «Культурная среда». За счет дополнительных средств, поступивших по региональному проекту «Чистая вода», осуществляется модернизация водопроводных сетей в муниципалитетах.

По программе переселения из аварийного жилищного фонда на 2022 год предусмотрены 238 миллионов рублей с учетом софинансирования из регионального бюджета. Средства доведены до муниципалитетов, которые участвуют в программе. Это городской округ Нальчик, Урванский и Прохладненский муниципальные районы. Всего на реализацию программы расселения из аварийного жилья в 2022-2023 годах в Фонде развития территорий для республики предусмотрено 330 миллионов рублей. В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2025 годах запланировано поэтапное расселение 60 многоквартирных домов, в которых проживают 2 540 человек.

В Кабардино-Балкарии продолжается капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях. В 14 школах ремонт уже завершен, в 6 - работы будут окончены в декабре. Это образовательные учреждения в Баксане, Нальчике, Терском и Майском районах.

Руководитель республики поручил проработать проекты строительства в 2023 году спортивных объектов в нескольких населённых пунктах. С такими предложениями к нему обратились жители республики в ходе личного приема. «Обязательно учтём в плане работ», - подчеркнул Казбек Коков.