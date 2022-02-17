В Кабардино-Балкарии завершается региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы»

Завершается региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы». В этом году состязания проходили по 26 компетенциям. Одну из них – «Медицинский и социальный уход» – представили в колледже «Призвание». В профессиональном состязании участвовали студенты и школьники – всего около десяти человек. Время для каждого ограничили. К примеру, будущему фельдшеру Эстелле Хагаровой за 40 минут предстояло осмотреть пациента, выслушать его, сделать перевязку, а также помочь в случае травмы. Торжественное закрытие регионального этапа состоится завтра. Победители поборются за право представлять Кабардино-Балкарию на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы».