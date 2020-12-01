В Кабардино-Балкарии завершается ремонт трех дорог





В текущем году на территории республики в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было запланировано обновить 95 км региональных трасс. Но в план дорожных работ удалось включить дополнительно ещё три объекта общей протяженностью 8 с половиной километров. Это участки между Шалушкой и Каменкой, Нальчиком и Нарткалой, а также Кенже и Каменкой. На последних двух отрезках дорог в настоящее время устроено покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, здесь обустроили съезды и остановочные площадки, установили необходимые знаки. На трассе Шалушка – Каменка, где в текущем году уже было отремонтировано более 6 километров по центральной улице Шалушки, дорожники устроили покрытие и отремонтировали мост. Работы завершены с опережением графика. На всех этапах представители Минтранса КБР и строительного контроля Заказчика мониторили качество используемых материалов и технологии производства, сообщает пресс-служба Минтранса КБР.