В Кабардино-Балкарии завершается пастбищный сезон

Летне-пастбищный сезон завершается. В целом на землях отгонного животноводства в нынешнем сезоне было сосредоточено около 130 тысяч домашних животных, принадлежащих хозяйствующим субъектам различных форм собственности. Это информация республиканского штаба Минсельхоза КБР.

В суммарном измерении в урочищах Хаймашинской, Аурсентхской и Черекской зон содержалось 33 тысячи голов крупного рогатого скота. Это на пять тысяч больше по сравнению с прошлым годом. На 20 тысяч выросло количество овец и коз – 90 тысяч. Лошадей – свыше 6 тысяч. За весь сезон от фуражных коров надоено порядка трёх тысяч тонн молока. Мяса получено 1200 тонн. Наиболее высоких показателей добились КФХ и индивидуальные предприниматели Зольского, Баксанского, Эльбрусского и Черекского районов. Они обеспечили более 90 процентов общего объёма производства молока и мяса в целом по Кабардино-Балкарии. В сфере хозяйственного и социального обслуживания на пастбищах трудились около тысячи работников и специалистов.