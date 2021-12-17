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В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом

В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом

17.12.2021 | 15:52
От последствий болезни восемь человек скончались. Выздоровели 75 жителей республики, госпитализирован 71. В больницах сейчас – почти девятисот пациентов. В отделениях реанимации находятся 119 человек. На амбулаторном лечении с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – около 1800. В оперштабе напоминают: чтобы снизить риск заражения и предотвратить тяжелое течение болезни, необходимо усиливать коллективный иммунитет и строго соблюдать санитарные правила. По статистике число вакцинированных больных, переносящих ковид в тяжелой форме, не превышает одного процента.
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