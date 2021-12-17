В Кабардино-Балкарии зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусом

От последствий болезни восемь человек скончались. Выздоровели 75 жителей республики, госпитализирован 71. В больницах сейчас – почти девятисот пациентов. В отделениях реанимации находятся 119 человек. На амбулаторном лечении с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией – около 1800. В оперштабе напоминают: чтобы снизить риск заражения и предотвратить тяжелое течение болезни, необходимо усиливать коллективный иммунитет и строго соблюдать санитарные правила. По статистике число вакцинированных больных, переносящих ковид в тяжелой форме, не превышает одного процента.