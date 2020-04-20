В Кабардино-Балкарии зарегистрирован первый случай смерти пациента с COVID-19

Оперштаб КБР сообщил о первой в республике смерти от коронавирусной инфекции.

Пациент – женщина 79 лет, в ГКБ №2 г.Нальчика экстренно поступила 18 апреля с жалобами на одышку, кашель с мокротой, повышение температуры до 39 градусов, чувство нехватки воздуха и боль в мышцах. Впервые недомогание проявилось 12 апреля, однако к врачу больная обратилась только 17 апреля. Компьютерная томография, проведенная в день госпитализации, показала поражение легких на 60%, женщине был поставлен предварительный диагноз – вирусная пневмония.

Лечение проводилось в должном объеме, в том числе и специфическое в соответствии с последними методическими рекомендациями, однако спасти женщину не удалось.

Сегодня получено подтверждение предварительного диагноза: у женщины была коронавирусная пневмония. Пациентка страдала сопутствующими заболеваниями – хронической сердечной недостаточностью, кардиосклерозом и артериальной гипертонией, говорится в сообщении Оперштаба.