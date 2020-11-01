В Кабардино-Балкарии заработала горячая телефонная линия по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию





Где можно сделать тест на ковид? Кому исследование положено бесплатно? В какой срок должен быть готов результат? Эти и другие вопросы чаще всего интересуют граждан. Чтобы они могли получить быстрые и квалифицированные ответы, по всей стране проводят тематическую горячую линию, в которой участвует и Кабардино-Балкария. Специалисты ведомств, отвечающих за эпидемиологическое благополучие граждан, готовы проконсультировать ежедневно, без выходных, с девяти до 17 часов.