В Кабардино-Балкарии заработает новая система поиска и спасения людей. Об этом сегодня сообщили в Минкурортов республики. Это разработка Роскосмоса, и поступит она на вооружение чрезвычайного ведомства.
Найти человека по спутниковой связи поможет персональный радиомаяк. Он пригоден для использования в тяжёлых погодных условиях, в том числе в горах.
Принцип работы заключается в отправке сигнала бедствия на спутник. В течение 10 минут данные приходят на пульт МЧС России, еще через столько же информация попадает в региональное управление ведомства. С точными координатами.
Уникальность разработки в том, что сигнал бедствия можно подать в любом месте, где нет связи. В Кабардино-Балкарии уже протестировали два таких прибора во время “Эльбрусиады-2022” в августе.
При восхождении на гору на высоте 4700 метров один из участников специально активировал аварийный радиомаяк. Время оповещения оперативного дежурного МЧС России по КБР составило 16 минут. Место нахождения человека было определено с точностью до 5 метров.
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