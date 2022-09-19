home
Главная
>
Новости
>
В Кабардино-Балкарии заработает новая система поиска и спасения людей

В Кабардино-Балкарии заработает новая система поиска и спасения людей

19.09.2022 | 16:35
В Кабардино-Балкарии заработает новая система поиска и спасения людей. Об этом сегодня сообщили в Минкурортов республики. Это разработка Роскосмоса, и поступит она на вооружение чрезвычайного ведомства. Найти человека по спутниковой связи поможет персональный радиомаяк. Он пригоден для использования в тяжёлых погодных условиях, в том числе в горах. Принцип работы заключается в отправке сигнала бедствия на спутник. В течение 10 минут данные приходят на пульт МЧС России, еще через столько же информация попадает в региональное управление ведомства. С точными координатами. Уникальность разработки в том, что сигнал бедствия можно подать в любом месте, где нет связи. В Кабардино-Балкарии уже протестировали два таких прибора во время “Эльбрусиады-2022” в августе. При восхождении на гору на высоте 4700 метров один из участников специально активировал аварийный радиомаяк. Время оповещения оперативного дежурного МЧС России по КБР составило 16 минут. Место нахождения человека было определено с точностью до 5 метров.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных