В Кабардино-Балкарии запустят программы развития кадрового потенциала среди молодежи

Сегодня в Пятигорске Глава КБР Казбек Коков встретился с заместителем генерального директора российского общества «Знание», руководителем Центра знаний «Машук» Антоном Сериковым, сообщает пресс-служба Главы КБР. Стороны провели совещание по вопросам организации профессионального развития специалистов различных направлений деятельности в Кабардино-Балкарской Республике, в том числе государственных и муниципальных служащих. Программу подготовки специалистов планируется запустить на базе центра «Машук» уже в первом полугодии. В последующем в республике будет создан Корпоративный университет. Центр знаний «Машук» является одним из круглогодичных федеральных образовательных центров подготовки просветительских и управленческих кадров. Цель региональной инициативы – формирование кадрового потенциала главным образом среди молодежи как двигателя прогресса и технологий. Команды получат возможность разрабатывать и готовить к реализации реальные межотраслевые проекты, которые актуальны для республики и сформированы правительством и проектным офисом. Задачи для решения в рамках проектного обучения будут готовить Региональный проектный офис при Министерстве экономического развития КБР совместно с Министерством по делам молодежи КБР при содействии органов власти по различным направлениям. Это промышленность и сельское хозяйство, предпринимательство и торговля, курорты и туризм, здравоохранение и образование, инфраструктура, ЖКХ и другие. Курсы будут направлены на повышение навыков работы в условиях трансформации экономики и укрепление межотраслевого взаимодействия. Участников программы научат формировать команды с применением профессиональных и личностных связей, работать с информацией, взаимодействовать. Предусмотрены лекции федеральных спикеров, экспертов, групповая проектная работа, ресурсные практики и многое другое – формат обучения разнообразный и насыщенный по содержанию. Выездные образовательные модули будут проводиться на базе Центра знаний «Машук» и гостиничных комплексов Приэльбрусья. В совещании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства КБР Муаед Кунижев, министр экономического развития КБР Борис Рахаев, министр по делам молодежной политики КБР Азамат Люев, советник Главы КБР Николай Миронов, руководитель Центра дополнительного образования «Детская академия творчества «Солнечный город» Тамара Айбазова.