В Кабардино-Балкарии запустят проект по развитию социального туризма

В Кабардино-Балкарии в этом году запустят проект по развитию социального туризма, сообщили в профильном региональном министерстве. Он рассчитан на сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также тех, кто состоит на учете в Комиссиях по делам несовершеннолетних. Возраст потенциальных отдыхающих – от семи до 14 лет. Для них приготовят транспорт, места в санаториях и пансионатах, питание и экскурсии. На эти цели в бюджете республики заложили полмиллиона рублей. Кабардино-Балкария стала одним из немногих российских регионов, где реализуют проект социального туризма. Сейчас его внедряют в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской области и Республике Башкортостан. В этом году в России также воплощают в жизнь программу отдыха школьников. Касается она учеников с пятого по девятый классы. Предполагается, что третью часть туристических путевок оплатят родители, остальное – государство. Эта инициатива будет действовать ближайшие три года.