В Кабардино-Балкарии зафиксирован третий случай смерти от COVID-19

По данным Оперштаба на 11.05.2020, в Кабардино-Балкарии зарегистрирован четвертый случай смерти от коронавируса. Скончался пациент 1937 года рождения, проходивший лечение в госпитале на базе ГКБ №1 г. Нальчика. Легкие мужчины были поражены на 60%, он страдал тяжелыми сопутствующими кардиальными заболеваниями.

Статус COVID-19 за сутки подтвердился у 80 жителей республики, общее количество зарегистрированных случаев заражения увеличилось до 1325. Выздоровели 24 пациента, таким образом, число справившихся с болезнью выросло до 223 человек.

Дома под медицинским наблюдением остаются 2050 пациентов, 155 из них взяты на контроль за минувшие сутки. Это те, кто контактировал с зараженными людьми, и ждет результатов тестирования.

Госпитализированы 290 жителей республики.

В Центр по борьбе со СПИДом за сутки поступили 7 человек, общее число пациентов госпиталя выросло до 97, на лечении, по-прежнему, остаются 9 детей, они госпитализированы с ковидными семьями, 6 пациентов — в реанимации, четверо из них — на аппаратах ИВЛ в крайне тяжелом состоянии. 17 человек выписаны.

Число пациентов в ГКБ №1 г. Нальчика выросло до 193 (за сутки + 13), в реанимацию помещены 16 человек, из них 10 — в крайне тяжелом состоянии подключены к аппарату ИВЛ. 8 человек выписаны.

На амбулаторном лечении находятся 262 человека, в том числе 35 детей.

546 жителей республики, 119 из них – дети, болезнь переносят бессимптомно.

На изоляции в провизорном госпитале «Межрайонной многопрофильной больницы» и в обсерваторе Гериатрического центра остаются 18 человек.

За сутки проведено 627 тестов, общее число протестированных на 11 мая составляет 22597 человек