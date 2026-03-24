В Кабардино-Балкарии задержаны подростки, планировавшие собрать взрывное устройство

Полицейскими Прохладненского района пресечена незаконная деятельность двух юношей, которые пытались изготовить самодельное взрывное устройство.
По данным следствия, несовершеннолетние местные жители 2009 и 2010 годов рождения вступили в переписку с неизвестным лицом через мессенджер, по чьему указанию приобрели необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства. После чего подростки планировали собрать и подготовить устройство в арендованной квартире. Несовершеннолетние были задержаны сотрудниками МО МВД России «Прохладненский» во время перевозки компонентов для изготовления взрывчатки, что помешало им завершить задуманное.
По данному факту в отношении несовершеннолетних Прохладненским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.223.1 УК РФ (покушение на изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются при участии представителей МВД по Кабардино-Балкарской Республике, Следственного комитета и УФСБ.
