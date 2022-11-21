В Кабардино-Балкарии за три года высадили больше миллиона деревьев

В Кабардино-Балкарии завершается высадка саженцев в рамках нацпроекта “Сохранение лесов”. Отметим, что за три года существования экологического проекта лесное богатство республики преумножили на миллион с лишним деревьев.
Республиканский лесопитомник создали почти полвека назад. С тех пор здесь выращивают лесообразующие породы, в том числе клены, акации, тополя… Ежегодно он поставляет больше миллиона саженцев и помогает муниципалитетам Кабардино-Балкарии в озеленении территорий. Работа здесь идет круглый год.
Новые деревья появляются практически во всех районах республики. Это часть реализации национального проекта “Сохранение лесов”. Минувшей весной специалисты высадили саженцы на площади 95 гектаров.
Бук восточный, дуб красный, клен, липа и многие другие… Чтобы они украсили собой республику, из федерального бюджета в этом году по нацпроекту направили около девяти миллионов рублей.
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