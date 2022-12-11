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В Кабардино-Балкарии за сутки устранено 86 обрывов линий электропередачи

В Кабардино-Балкарии за сутки устранено 86 обрывов линий электропередачи

11.12.2022 | 22:28
По состоянию на 21:30 11.12.2022 года энергетиками продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Зольского района. Без электроснабжения остаются 2 населенных пункта Зольского муниципального района (Приречное, Камлюково). Также частично без электроснабжения остаются 3 населенных пункта (Малка, Белокаменское, Залукокоаже). Всего более 8000 человек. На месте продолжает работать усиленная группа энергетиков «Россети Северный Кавказ» от соседних субъектов федерального округа (28 бригад: 173 человека и 62 единицы техники). За сутки проведена работа по полному восстановлению упавших опор (31 шт), устранено 86 обрывов проводов, 124 изоляторов и 46 траверс заменены. Обследовано 10 км линии электропередачи. Отметим, что на территории республики действует неблагоприятный прогноз – гололедно-изморозевые явления. Дежурные службы муниципалитета проводят работы в зоне своей ответственности.
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