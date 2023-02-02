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В Кабардино-Балкарии за содействие террористической деятельности осужден местный житель

В Кабардино-Балкарии за содействие террористической деятельности осужден местный житель

02.02.2023 | 09:39
В рамках реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию терроризму сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность 32-летнего жителя Кабардино-Балкарской Республики Чеченова А.Р., причастного к содействию террористической деятельности, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. Установлено, что Чеченов А.Р. занимался вербовкой местных жителей в международные террористические организации. Решением Южного окружного военного суда, вступившим в законную силу, Чеченов А.Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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