В Кабардино-Балкарии за содействие террористической деятельности осужден местный житель

В рамках реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию терроризму сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена преступная деятельность 32-летнего жителя Кабардино-Балкарской Республики Чеченова А.Р., причастного к содействию террористической деятельности, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. Установлено, что Чеченов А.Р. занимался вербовкой местных жителей в международные террористические организации. Решением Южного окружного военного суда, вступившим в законную силу, Чеченов А.Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.