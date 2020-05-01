В Кабардино-Балкарии за два месяца выпущено около 500 тысяч масок

Ежедневно в Кабардино-Балкарии шьют около 25 тысяч защитных масок. В начале апреля производили в 8 раз меньше, сообщила пресс-служба Минпрома республики. Всего за неполных 2 месяца в республике выпустили порядка полумиллиона индивидуальных средств защиты.

Заняты изготовлением масок работники 20 предприятий легкой промышленности. На первом этапе — было всего 8. За несколько дней удалось переориентировать производство. В качестве сырья используют марлю, ситец, бязь. Продают свой товар предприятиям и организациям, которые продолжали и продолжают работать. В розницу маски реализуют в крупных торговых сетях.

Помимо этого, часть предприятий легкой промышленности перешла на производство защитных костюмов для медработников. Четыре организации изготавливают в сутки от 500 до трех тысяч комплектов спецодежды. Костюмы отправляют в медицинские учреждения Кабардино-Балкарии.