В Кабардино-Балкарии яровые культуры планируется посеять на площади 223 тыс. га

У земледельцев Кабардино-Балкарии подготовка к полевым работам идет полным ходом, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР. По информации районных администраций, весной предстоит засеять порядка 223 тыс. га. Для проведения весенних полевых работ 2022 года сельхозпроизводители занимаются приобретением минеральных удобрений. Сформирован перечень региональных дистрибьюторов, осуществляющих поставку минеральных удобрений в регион. Потребность в минеральных удобрениях на проведение весенних полевых работ текущего года для аграриев Кабардино-Балкарии составляет около 67 тыс. тонн в физическом весе. Параллельно продолжается мониторинг состояния озимых культур, которые занимают 58,3 тыс.га. По оценкам специалистов, посевы в хорошем и удовлетворительном состоянии.