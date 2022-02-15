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В Кабардино-Балкарии выявлено свыше сотни нарушений правил регистрации транспорта

В Кабардино-Балкарии выявлено свыше сотни нарушений правил регистрации транспорта

15.02.2022 | 13:20
  В Кабардино-Балкарии в итоге рейда «Иностранный госномер» автоинспекторы задокументировали свыше сотни нарушений правил регистрации транспорта. На специализированную стоянку помещено 23 единицы автотранспорта В ходе профилактического декадника «Иностранный госномер» сотрудники дорожно-патрульной службы Кабардино-Балкарии выявили и задокументировали 123 правонарушения, непосредственно связанных с целями и задачами данного мероприятия. За десять дней рейда полицейские выявили 87 фактов управления транспортными средствами, незарегистрированными в установленном порядке, а также 7 повторно, 29 фактов управления транспортом без документов, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного союза. На специализированную стоянку помещено 23 единицы автотранспорта
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