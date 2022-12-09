В Кабардино-Балкарии выявлено хищение денежных средств

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при строительстве стадиона в с.п. Псычох Баксанского района, сообщает пресс-служба ФСБ по КБР. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, – лишение свободы на срок до 6 лет.