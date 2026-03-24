В Кабардино-Балкарии выявлен факт превышения должностных полномочий

24.03.2026 | 12:20
В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР выявлен факт противоправной деятельности сотрудника Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований Российской академии наук». По имеющимся данным, подозреваемый, используя свое служебное положение, в интересах третьих лиц заключил договор найма служебного жилого помещения, которое в последующем было оформлено в собственность. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.   https://t.me/vestikbr
