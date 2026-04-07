В Кабардино-Балкарии выявлен факт организации незаконной миграции

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике пресечена противоправная деятельность двух жителей республики, причастных к организации незаконного пребывания иностранцев в Российской Федерации. Следственным подразделением Управления в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.
