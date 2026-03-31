В Кабардино-Балкарии выявлен факт легализации денежных средств, полученных преступным путем

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность двух местных жителей.
По имеющимся данным, указанные лица легализовали денежные средства на общую сумму 14,6 млн рублей, похищенные ими в результате ранее совершенного преступления при реализации субсидии на создание туристического центра в Эльбрусском районе республики. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 7 лет.
