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В Кабардино‑Балкарии выявили крупные очаги дикорастущей конопли

В Кабардино‑Балкарии выявили крупные очаги дикорастущей конопли

31.07.2026 | 14:30
В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак - 2026» сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике и пограничного управления ФСБ России по КБР на территории Эльбрусского района выявлены 4 очага произрастания дикорастущей конопли, общей площадью 1800 кв. метров. При участии представителей местной администрации наркосодержащие растения, высота которых доходила до двух метров, были скошены и сожжены. Общий вес уничтоженной дикорастущей конопли составил порядка 180 килограммов. Сотрудники полиции также принимают меры по задержанию и привлечению к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование наркосодержащих растений и распространение наркотиков. Работа по выявлению и уничтожению подобных очагов продолжается.   https://t.me/vestikbr
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