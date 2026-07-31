В Кабардино‑Балкарии выявили крупные очаги дикорастущей конопли

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак - 2026» сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской Республике и пограничного управления ФСБ России по КБР на территории Эльбрусского района выявлены 4 очага произрастания дикорастущей конопли, общей площадью 1800 кв. метров.
При участии представителей местной администрации наркосодержащие растения, высота которых доходила до двух метров, были скошены и сожжены. Общий вес уничтоженной дикорастущей конопли составил порядка 180 килограммов.
Сотрудники полиции также принимают меры по задержанию и привлечению к ответственности лиц, осуществляющих незаконное культивирование наркосодержащих растений и распространение наркотиков. Работа по выявлению и уничтожению подобных очагов продолжается.
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