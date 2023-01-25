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В Кабардино-Балкарии вышли в свет три новые книги

В Кабардино-Балкарии вышли в свет три новые книги

25.01.2023 | 10:33
В республике вышли в свет три новые книги. Они способствуют сохранению сведений о замечательных людях и местах, а также помогают талантам раскрыться. Подготовили их в издательстве Марии и Виктора Котляровых. Одна из книг – «Востребованный временем перемен» - о жизни преподавателя КБГУ Жиляби Калмыкова. Историк, общественник, знаток адыгской культуры, 40 лет он посвятил научно-исследовательской и преподавательской работе. Также вышла в свет книга «Между прошлым и будущим». Она рассказывает о школе в Псынабо, учителях, которые стояли у ее истоков, и о тех, кто трудится в ней сегодня. Среди новинок – сборник детских стихов на кабардинском. Их автор – начинающая поэтесса Залина Бекбоева-Шипшева: в прошлом году она победила в конкурсе, направленном на сохранение родного языка.   https://t.me/vestikbr
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