В Кабардино-Балкарии вышли в свет три новые книги

В республике вышли в свет три новые книги. Они способствуют сохранению сведений о замечательных людях и местах, а также помогают талантам раскрыться.
Подготовили их в издательстве Марии и Виктора Котляровых. Одна из книг – «Востребованный временем перемен» - о жизни преподавателя КБГУ Жиляби Калмыкова. Историк, общественник, знаток адыгской культуры, 40 лет он посвятил научно-исследовательской и преподавательской работе.
Также вышла в свет книга «Между прошлым и будущим». Она рассказывает о школе в Псынабо, учителях, которые стояли у ее истоков, и о тех, кто трудится в ней сегодня.
Среди новинок – сборник детских стихов на кабардинском. Их автор – начинающая поэтесса Залина Бекбоева-Шипшева: в прошлом году она победила в конкурсе, направленном на сохранение родного языка.
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