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В Кабардино-Балкарии высадят 5 тысяч молодых деревьев в рамках всероссийской акции “Сохраним лес”

В Кабардино-Балкарии высадят 5 тысяч молодых деревьев в рамках всероссийской акции “Сохраним лес”

10.11.2022 | 15:55
Кабардино–Балкария сегодня присоединилась ко всероссийской акции “Сохраним лес”. В столице республики в Парке Победы появились молодые ясени и клены. Всего же на территории республики сегодня высадили более пяти тысяч саженцев. Клены, липы, сосны, туи и березы... Эти деревья украсят сегодня парк Победы. В рамках всероссийской акции “Сохраним лес” в Кабардино-Балкарии планируют высадить больше пяти тысяч саженцев. На улице 2-й Таманской дивизии акцию начали в 10 утра. Здесь собрались представители различных министерств, правоохранители, журналисты, волонтеры и просто неравнодушные горожане. Посадить деревья и внести свой вклад в будущее решили и представители Кадастровой палаты Кабардино-Балкарии. Сделать республику еще более зеленой пришли студенты и школьники. В акции “Сохраним лес”, ставшей уже традиционной, молодые люди участвуют каждый год. Сегодня деревья высаживали на 12 площадках региона. Посадочный материал подготовил республиканский лесопитомник. За три года существования всероссийской акции лесное богатство республики преумножили на миллион с лишним деревьев.   https://t.me/vestikbr  
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