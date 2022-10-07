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В Кабардино-Балкарии выделили 100 миллионов рублей на выплаты мобилизованным жителям

В Кабардино-Балкарии выделили 100 миллионов рублей на выплаты мобилизованным жителям

07.10.2022 | 22:15
В Кабардино-Балкарии выделили 100 миллионов рублей на выплаты мобилизованным жителям. Об этом сегодня заявили на заседании правительства. Напомним, ранее глава КБР Казбек Коков подписал указ о том, что власти региона будут ежемесячно доплачивать мобилизованным по 25 тысяч рублей. Кроме того, при ранении в зависимости от степени тяжести военнослужащие получат от 100 до 300 тысяч, в случае гибели военнослужащего его родственникам выплатят 1 миллион рублей. Помимо этого, на встрече сообщили, что с ноября в Кабардино-Балкарии всем учителям начнут выплачивать дополнительно по три тысячи рублей в месяц. Речь идет о мерах поддержки представителей системы образования, которые ранее анонсировал Глава региона. Казбек Коков поручил кабинету министров разработать схему выплат, чтобы повысить заработок учителей. На эти цели из республиканской казны за 22-23 годы направят больше полутора миллиардов рублей. Нововведения в системе образования республики должны также способствовать увеличению числа преподавателей химии, физики, информатики, английского языка и других предметов. Для этих специалистов предусмотрели дополнительное финансирование… Также на заседании говорили о выплатах участникам специальной военной операции и молодым семьям на приобретение жилья. А министр здравоохранения Рустам Калибатов сообщил, что из бюджета региона направят 10 миллионов рублей на покупку систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей с сахарным диабетом.   https://t.me/vestikbr
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