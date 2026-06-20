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В Кабардино-Балкарии выбрали делегатов для съезда «Единой России» в Москве

В Кабардино-Балкарии выбрали делегатов для съезда «Единой России» в Москве

20.06.2026 | 09:40
В Нальчике состоялась очередная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Участники избрали делегатов от Кабардино-Балкарии для участия в съезде партии в Москве. Также провели церемонию награждения активистов. 38-я конференция регионального отделения «Единой России» собрала в Нальчике представителей местных отделений со всей республики. Встреча прошла под руководством первого заместителя секретаря регионального отделения партии, руководителя администрации главы Кабардино-Балкарии Мухамеда Кодзокова. Один из ключевых вопросов повестки дня – избрание делегатов от Кабардино-Балкарии на 23-й съезд «Единой России», который пройдет этим летом в Москве в два этапа. В рамках встречи подведут итоги реализации Народной программы за пять лет и озвучат список кандидатов на выборы в Госдуму в сентябре этого года. Делегацию от Кабардино-Балкарии на съезде возглавит руководитель республики Казбек Коков – как секретарь регионального отделения и член высшего совета партии. В завершение конференции активистам и волонтерам вручили благодарственные грамоты за участие в гуманитарной миссии «Единой России».   https://t.me/vestikbr
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