В Кабардино-Балкарии введены новые ограничительные меры

С сегодняшнего дня концерты и походы в рестораны в ночное время в республике запрещены. Новый указ об ограничительных мерах из-за распространения коронавируса подписал Казбек Коков.

В документе говорится, что с 30 октября на территории КБР запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до шести утра. Отмечено также, что защитные маски по-прежнему необходимо носить в общественном транспорте, такси, магазинах и других организациях. Кроме того, их следует надевать в лифтах и на парковках. В местах с массовым пребыванием людей предписано усилить режим дезинфекции. До 29 ноября продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет, а также тех, у кого есть заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Им можно выходить на прогулки, избегая при этом людных мест. Работающих граждан этих категорий отправят на больничный. Также временно приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация для определенных групп населения.