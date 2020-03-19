В Кабардино-Балкарии введен режим повышенной готовности в связи с короновирусом





С сегодняшнего дня в Кабардино-Балкарии введен режим повышенной готовности по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал Глава республики Казбек Коков. Согласно документу, отныне на территории региона запрещено проводить любые массовые мероприятия. Министерствам и ведомствам поручено принять все необходимые профилактические меры. Минздраву – привести в полную готовность медучреждения и организовать разъяснительную работу с гражданами. Минтруду – перевести Центры социального обслуживания на закрытый режим работы. Управлению Роспотребнадзора – при необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий. В круглосуточный режим переведена работа Оперштаба по профилактике коронавируса. Жителям республики рекомендовано воздержаться от поездок за пределы нашей страны и в неблагополучные регионы России, а вернувшимся в Кабардино-Балкарию следует сообщить об этом по телефонам 112, (8662) 40-15-65, 42-26-78. При появлении первых признаков респираторной инфекции нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому.